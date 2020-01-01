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Стал известен календарь 28-го тура УПЛ

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Украинская премьер-лига утвердила расписание матчей чемпионата страны.
Шахтер сыграет с Зарей 28 июня
Шахтер сыграет с Зарей 28 июня
ФК Шахтер Донецк

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения матчей 28-го тура чемпионата страны, а также время начала поединков. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Расписание 28-го тура УПЛ:

27 июня (суббота)

17:00 Колос - Александрия
17:00 Карпаты - Львов
19:30 Шахтер - Заря

28 июня (воскресенье)

17:00 Мариуполь - Днепр-1
19:30 Ворскла - Олимпик
19:30 Десна - Динамо

Ранее сообщалось, что Исполком УАФ утвердил решения по Первой и Второй лигам.

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Теги: УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, расписание
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