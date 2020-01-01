Кендзера: Футболисты Динамо согласились на снижение зарплат

Киевский клуб урезал зарплату игрокам.

Защитник Динамо Томаш Кендзера рассказал, что игроки киевского клуба согласились на снижение зарплат в связи пандемией коронавируса.

Читай также: Динамо заявило Каргбо на матчи УПЛ

“Все футболист Динамо согласились на снижение зарплаты. Все понимали, как обстоят дела. Но я не хочу называть конкретные цифры“, - заявил Кендзера.

Томаш также поделился мнением о борьбе за вторую строчку в чемпионате Украины.

“В этом году события развиваются по другому сценарию, сравнительно с моими двумя предыдущими годами в Киеве. В этом сезоне было много суматохи, он складывается хуже предыдущих.

Мы проведем очень важный матч против Зари. Увы, мы растеряли слишком много очков там, где я этого не ожидал. Например, поражение от Карпат - это недопустимо для нас“, - рассказал Кендзера в интервью для Przeglad Sportowy.

Матч Заря - Динамо состоится сегодня, 13 июня. Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени. На нашем сайте доступна видео онлайн-трансляция матча.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на поединок Заря - Динамо.