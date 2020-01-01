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Алиев признался, что закодировался при переходе в Динамо из Локомотива

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Игрок дал обещание Семину.
Александр Алиев
Александр Алиев
instagram.com/aliev_sasha88

Бывший полузащитник сборной Украины и Динамо рассказал подробности своего второго прихода в киевский клуб.

“Однажды был банкет, и Юрий Палыч (прим. - Семин) предложил мне вместе с ним перейти в Динамо Киев. Я дал обещание, что уйду из Локомотива.

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Я тогда не пил, был закодирован. Дал хороший сезон в Динамо. Суркис знал, что я “хромаю“ по отношению к алкоголю. Но каждый мог на меня положиться в любой момент“, - отметил Алиев.

Также Александр рассказал о причинах своего ухода из Динамо.

“Приехав в Динамо я снова начал выпивать. Когда уезжал с Локомотива, моя бывшая жена была беременна. На базу однажды позвонили и сказали, что у меня родился сын.

Я попросил выходные на три дня. Эти три дня я отмечал. Во время Евро-2012 Семин предупредил меня, что не видит в списке из 25 игроков. По его словам, Гармаш и другие парни показывали лучший футбол, чем меня. Тогда я перебрался в аренду в Днепр“, - рассказал Алиев на своем YouTube-канале Кент.

Ранее Милевский рассказал о драках с Алиевым.

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Теги: Александр Алиев, футбол, Динамо Киев
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