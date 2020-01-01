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"Когда клубы выходят в еврокубки, становится все понятно": Маркевич оценил уровень УПЛ

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Украина вылетала с десятки рейтинга УЕФА.
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич
ФК Днепр

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич оценил уровень чемпионата Украины.

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“Я сужу об уровне команд по играм в еврокубках. У нас чемпионат, никого не обижая, сегодня посредственный. А когда наши команды выходят в еврокубки, становится все понятно. У нас проблемы с рейтингом УЕФА. Вылетели с десятки, хотя были на седьмом месте.

Надо думать, как наши команды в Лиге Европы и в Лиге чемпионов будут играть. Надо, чтобы они там себя проявляли“, - приводит слова Маркевича meta-ratings.

Ранее Исполком УАФ утвердил решения по ПФЛ Первой и Второй лигам.

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Теги: Мирон Маркевич, футбол, чемпионат Украины, УПЛ
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