Экс-игрок Динамо: У меня был алкоголизм, но Иисус изменил мою жизнь

Игрок испытывал проблемы с алкоголем.

Бывший футболист Динамо Диого Ринкон рассказал о своем переходе в киевский клуб.

“Когда Интернасьональ продал меня, мне сразу позвонил президент. Он сказал, что не хотел, чтобы я покидал команду, но был обязан согласиться, ведь клуб тогда погряз в долгах. Мне пришлось уйти, но я был счастлив в Европе“, - завил Ринкон.

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Ринкон признался, что испытывал проблемы с алкоголем.

“Я был в депрессии два года. У меня был алкоголизм, я причинял боль всей своей семье. После я обратился в специальное учреждение и вылечился от алкоголизма. Я встретил Иисуса и это изменило мою жизнь. Сейчас я служу Иисусу“, - цитирует Диого SCInternational.net со ссылкой на радио Gre-Nal.

Ранее сообщалось, что Динамо заявило Каргбо на матчи УПЛ.