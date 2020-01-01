Экс-игрок Динамо: У меня был алкоголизм, но Иисус изменил мою жизнь
Бывший футболист Динамо Диого Ринкон рассказал о своем переходе в киевский клуб.
“Когда Интернасьональ продал меня, мне сразу позвонил президент. Он сказал, что не хотел, чтобы я покидал команду, но был обязан согласиться, ведь клуб тогда погряз в долгах. Мне пришлось уйти, но я был счастлив в Европе“, - завил Ринкон.
Читай также: Ребров возглавит Динамо, если команда не попадет в ЛЧ - Sabah
Ринкон признался, что испытывал проблемы с алкоголем.
“Я был в депрессии два года. У меня был алкоголизм, я причинял боль всей своей семье. После я обратился в специальное учреждение и вылечился от алкоголизма. Я встретил Иисуса и это изменило мою жизнь. Сейчас я служу Иисусу“, - цитирует Диого SCInternational.net со ссылкой на радио Gre-Nal.
Ранее сообщалось, что Динамо заявило Каргбо на матчи УПЛ.
Полная версия правил