Динамо отправилось в Запорожье на поединок против Зари

Наставник "бело-синих" взял с собой 21-го футболиста.

В пятницу, 12 июня, киевское Динамо отправилось в Запорожье, где в субботу, 13 июня, сыграет против луганской Зари.

Как сообщает пресс-служба киевлян, команда будет добираться до пункта назначения на самолете. Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко взял с собой 21-го игрока:

Вратари: Бущан, Бойко;

Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;

Полузащитники: Цыганков, де Пена, Дуэлунд, Буяльский, Кадири, Шапаренко, Цитаишвили, Шепелев, Вербич, Сидорчук, Андриевский, Караваев;

Нападающие: Русин, Соль.

Вирушаємо до Запоріжжя на матч 26-го туру Favbet Ліги #ЗоряДинамо з Піваричем, Циганковим та Шапаренком у складі 💪 pic.twitter.com/UwGuYeUT6H — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) June 12, 2020

Напомним, поединок Заря - Динамо состоится в субботу, 13 июня, в Запорожье на стадионе Славутич-Арена в 17.00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на матч Заря - Динамо.