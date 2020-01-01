Динамо заявило Каргбо на матчи УПЛ

Бельгийский нападающий сможет помочь киевлянам в рамках чемпионата Украины.

Форвард Динамо Ибрагим Каргбо сможет помочь киевскому клубу в рамках чемпионата Украины.

Как сообщает официальный сайт “бело-синих“, 20-летний бельгиец был заявлен на матчи УПЛ под номером 33.

Отметим, что Каргбо присоединился к Динамо в начале декабря 2019 года и провел с киевлянами зимние тренировочные сборы, однако получил травму в товарищеском матче и пока не сумел дебютировать в официальных встречах.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров возглавит Динамо, если команда не попадет в ЛЧ.