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Динамо заявило Каргбо на матчи УПЛ

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Бельгийский нападающий сможет помочь киевлянам в рамках чемпионата Украины.
Ибрагим Каргбо
Ибрагим Каргбо
ФК Динамо Киев

Форвард Динамо Ибрагим Каргбо сможет помочь киевскому клубу в рамках чемпионата Украины.

Как сообщает официальный сайт “бело-синих“, 20-летний бельгиец был заявлен на матчи УПЛ под номером 33.

Отметим, что Каргбо присоединился к Динамо в начале декабря 2019 года и провел с киевлянами зимние тренировочные сборы, однако получил травму в товарищеском матче и пока не сумел дебютировать в официальных встречах.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров возглавит Динамо, если команда не попадет в ЛЧ.

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Теги: Ибрагим Каргбо-младший, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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