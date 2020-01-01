Исмаили может пропустить остаток сезона

Футболист получил травму во время тренировки.

Один из лидеров донецкого Шахтера Исмаили может в этом сезоне больше не появиться на поле.

Как сообщает Football.ua, в четверг, 11 июня, во время тренировочного процесса бразилец получил травму.

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У 30-летнего футболиста проблема с коленом и в ближайшее время он пройдет медицинский осмотр, по итогам которого станет известна степень серьезности травмы.

На данный момент в отношении футболиста есть опасения, что он больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне.

Отметим, что Исмаили отыграл 21 матч в рамках кампании-2019/20, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что лидер Зари выбыл до конца сезона.