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Исмаили может пропустить остаток сезона

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Футболист получил травму во время тренировки.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер Донецк

Один из лидеров донецкого Шахтера Исмаили может в этом сезоне больше не появиться на поле.

Как сообщает Football.ua, в четверг, 11 июня, во время тренировочного процесса бразилец получил травму. 

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У 30-летнего футболиста проблема с коленом и в ближайшее время он пройдет медицинский осмотр, по итогам которого станет известна степень серьезности травмы.

На данный момент в отношении футболиста есть опасения, что он больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне.

Отметим, что Исмаили отыграл 21 матч в рамках кампании-2019/20, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что лидер Зари выбыл до конца сезона.

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Теги: Исмаили, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, травма, чемпионат Украины
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