Заря - Динамо: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Украины
В рамках 26-го тура чемпионата Украины Заря примет Динамо. Поединок состоится в Запорожье на Славутич-Арене, но пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса.
Этот поединок имеет крайне важное значение для обеих команд, ведь они ведут борьбу за второе место и путевку в Лигу чемпионов. На данный момент луганский клуб занимает вторую позицию, но опережает киевлян только по дополнительным показателям.
По мнению букмекеров, фаворитом встречи являются гости. Так, в компании William Hill можно поставить на подопечных Михайличенко с коэффициентом 1.95, а на Зарю - с коэффициентом 3.80. Ничью здесь оценили в 3.40.
Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие коэффициенты: победа Зари - 4.33, победа Динамо - 1.90, ничья - 3.20.
Отметим, что после возобновления УПЛ команды провели уже два матча - Заря минимально уступила Александрии (0:1) и обыграла Колос (1:0), а Динамо потерпело поражение от Шахтера (1:3) и выиграло у Александрии (5:1).
Напомним, матч Заря - Динамо состоится в субботу, 13 июня, в 17:00 по киевскому времени.
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