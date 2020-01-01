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Заря - Динамо: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Украины

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Заря примет Динамо в рамках очередного тура УПЛ. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Заря - Динамо: прогноз букмекеров
Заря - Динамо: прогноз букмекеров
ФК Динамо Киев

В рамках 26-го тура чемпионата Украины Заря примет Динамо. Поединок состоится в Запорожье на Славутич-Арене, но пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Этот поединок имеет крайне важное значение для обеих команд, ведь они ведут борьбу за второе место и путевку в Лигу чемпионов. На данный момент луганский клуб занимает вторую позицию, но опережает киевлян только по дополнительным показателям.

По мнению букмекеров, фаворитом встречи являются гости. Так, в компании William Hill можно поставить на подопечных Михайличенко с коэффициентом 1.95, а на Зарю - с коэффициентом 3.80. Ничью здесь оценили в 3.40.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие коэффициенты: победа Зари - 4.33, победа Динамо - 1.90, ничья - 3.20.

Отметим, что после возобновления УПЛ команды провели уже два матча - Заря минимально уступила Александрии (0:1) и обыграла Колос (1:0), а Динамо потерпело поражение от Шахтера (1:3) и выиграло у Александрии (5:1).

Напомним, матч Заря - Динамо состоится в субботу, 13 июня, в 17:00 по киевскому времени.

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Теги: Заря, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, букмекеры, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, ставки на спорт, чемпионат Украины
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