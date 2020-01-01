Исполком УАФ утвердил решения по ПФЛ Первой и Второй лигам

Первую лигу все же доиграют, а Вторую признали завершенной.

УАФ утвердила решения по Первой и Второй лигам УАФ

Исполком Украинской ассоциации футбола официально утвердил решения Профессиональной футбольной лиги по поводу Первой и Второй лиг.

Как сообщает сайт УАФ, Первая лига будет доиграна в соответствии с регламентом, а Вторая лига признана завершенной.

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Со следующего сезона Первую лигу расширят до 18 клубов. Первые три команды в турнирной таблице напрямую выйдут в УПЛ, а из элитного дивизиона делегируют одну худшую команду.

Команды, которые займут 15 и 16 места в Первой лиге, проведут стыковые поединки с третьими местами двух подгрупп Второй лиги (Вересом и Кристаллом).

В следующем сезоне в классе повысятся 4 клуба Второй лиги - Нива Тернополь, ВПК-Агро, Полесье и Альянс при наличии соответствующих аттестатов.

Отметим, что возобновление сезона в Первой лиге запланировано на 23 июня.