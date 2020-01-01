Голкипер Зари: Динамо - хороший соперник, пусть победит сильнейший

Никита Шевченко отметил, что его команде есть что противопоставить киевлянам.

Вратарь Зари Никита Шевченко прокомментировал предстоящий матч против Динамо в рамках 26 тура чемпионата Украины.

“Хорошее настроение, как и перед всеми играми. Тем более, в предыдущей игре добыли три очка. Эмоции положительные. Все готовятся. Парни воодушевлены и готовятся к матчу.

Это однозначно будет интересная и напряженная игра. Будет хороший футбол, а победит сильнейший. Динамо - хороший соперник. Но нам есть, что им противопоставить“.Также Шевченко рассказал о восстановлении после травмы ахиллового сухожилия.

“Я уже на завершающей стадии восстановления. Лечусь. Прохожу индивидуальные курсы с докторами. Надеюсь скоро вернуться в строй.

Настроение хорошее, боевое. Единственное то, что хочется побыстрее вернуться на футбольное поле. Но для этого нужно еще много работать и полностью залечить травму. Держусь бодрячком“, - цитирует футболиста пресс-служба луганского клуба.

Матч Заря - Динамо состоится в субботу, 13 июня, в 17:00 по киевскому времени.