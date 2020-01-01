Стала известна бригада арбитров на полуфинал Кубка Украины Минай - Динамо

Главным рефери матча будет Екатерина Монзуль.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил бригаду судей на полуфинальный матч Кубка Украины Минай - Динамо. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Главным арбитром встречи будет Екатерина Монзуль (Харьков). Ассистентами рефери станут Марина Стрелецкая (Суммы) и Александра Ардашева (Киев).

На поединке будет работать система VAR, за которую будет отвечать Евгений Арановский (Киев).

Матч Минай - Динамо состоится в среду, 17 июня.