Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стала известна бригада арбитров на полуфинал Кубка Украины Минай - Динамо

Комментариев: 0
Главным рефери матча будет Екатерина Монзуль.
Екатерина Монзуль
Екатерина Монзуль
Getty Images

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил бригаду судей на полуфинальный матч Кубка Украины Минай - Динамо. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Главным арбитром встречи будет Екатерина Монзуль (Харьков). Ассистентами рефери станут Марина Стрелецкая (Суммы) и Александра Ардашева (Киев).

На поединке будет работать система VAR, за которую будет отвечать Евгений Арановский (Киев).

Матч Минай - Динамо состоится в среду, 17 июня.

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, Минай, Кубок Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь