Ребров возглавит Динамо, если команда не попадет в ЛЧ - Sabah

Услугами специалиста также интересуется Фенербахче.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров может вернуться в Динамо. Об этом сообщает Sabah.

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Отмечается, что если киевляне не попадут в Лигу чемпионов, то руководство команды попробует подписать соглашение с Ребровым.

У специалиста есть предварительные договоренности с Фенербахче, но он уже сообщил турецкому клубу, что примет их предложение только в случае провала переговоров с Динамо.

Еще одним кандидатом на пост наставника Фенербахче является нынешний тренер Аланьяспора Эрол Булут, которого ранее также связывали с Динамо.