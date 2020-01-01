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Игроки Динамо прошли очередное тестирование на коронавирус

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В клубе не обнаружено ни одного случая заболевания.
Игроки Динамо
Игроки Динамо
ФК Динамо Киев

Футболисты Динамо прошли еще одно тестирование на COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Отмечается, что все результаты оказались негативными. Тесты на коронавирус сдавали игроки, тренеры и работники первой команды.

Таким образом, футболисты в полном составе продолжат подготовку в матчу 26 тура чемпионата Украины против Зари, который состоится завтра, 13 июня.

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Теги: футбол, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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