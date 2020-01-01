Игроки Динамо прошли очередное тестирование на коронавирус

В клубе не обнаружено ни одного случая заболевания.

Футболисты Динамо прошли еще одно тестирование на COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Отмечается, что все результаты оказались негативными. Тесты на коронавирус сдавали игроки, тренеры и работники первой команды.

Таким образом, футболисты в полном составе продолжат подготовку в матчу 26 тура чемпионата Украины против Зари, который состоится завтра, 13 июня.