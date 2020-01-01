Павелко: Победители Первой лиги будут определены по спортивному принципу

Президент УАФ просит Исполком поддержать решение клубов.

Президент Украинской ассоциации футбола прокомментировал решение клубов возобновить Первую лигу.

“Победители Первой лиги, как и в УПЛ, будут определены по спортивному принципу! Чемпионат продолжится в ближайшее время. Такое решение приняли представители клубов лиги по итогам совместного совещания, которое состоялось сегодня и в которой имел честь принять участие.

Совещание было собрано по инициативе Исполкома УАФ и я благодарен руководителям профессиональных клубов за конструктивную позицию. Рад, что после недель безрезультатных дискуссий удалось объединить клубы в этой непростой ситуации. Это еще одна важная победа украинского футбола!

Хотя, пример Карпат и новые случаи заболеваний COVID-19 лишь подтверждают, что ситуация остается действительно сложной. Но результаты матчей и клубы, которые заслуживают повышения в классе, должны определяться на поле, а не в кабинетах! Это принципиальная позиция, поэтому прошу Исполком УАФ поддержать решение ПФЛ. Шаг за шагом украинский футбол возрождается!“, - написал функционер на своей странице в Facebook.

Отметим, что представители Первой лиги проголосовали за возобновление сезона большинством голосом.