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В Первой лиге приняли решение доиграть сезон

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Представители клубов хотят возобновить кампанию-2019/20.
Первую лигу доиграют
Первую лигу доиграют
ПФЛ

В Киеве, на внеочередной конференции ПФЛ, представители клубов Первой лиги Украины приняли решение доиграть сезон-2019/20.

На голосовании 11 клубов поддержали возобновление чемпионата, еще четверо (Авангард, Балканы, Черноморец и Николаев) - проголосовали против, Волынь воздержалась.

Официально продолжение сезона в Первой лиге утвердят на Исполкоме УАФ в пятницу, 12 июня.

Ранее клубы Второй лиги проголосовали против возобновления сезона.

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Теги: футбол, Первая лига Украины
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