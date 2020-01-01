В Первой лиге приняли решение доиграть сезон

Представители клубов хотят возобновить кампанию-2019/20.

В Киеве, на внеочередной конференции ПФЛ, представители клубов Первой лиги Украины приняли решение доиграть сезон-2019/20.

На голосовании 11 клубов поддержали возобновление чемпионата, еще четверо (Авангард, Балканы, Черноморец и Николаев) - проголосовали против, Волынь воздержалась.

Официально продолжение сезона в Первой лиге утвердят на Исполкоме УАФ в пятницу, 12 июня.

Ранее клубы Второй лиги проголосовали против возобновления сезона.