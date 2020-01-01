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Экс-тренер Динамо: Реброва забросают камнями в Турции

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Украинский специалист не будет иметь право на поражение с турецким клубом.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
Getty Images

Бывший главный тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о том, что Сергей Ребров может возглавить турецкий клуб.

“Сережа - большой умница, перспективный тренер, знает языки. Он возглавляет самую популярную команду в Венгрии, сделал ее чемпионом. Но чемпионат Венгрии, конечно, не такой сильный, как другие лиги.

Не знаю, стоит ли ему ехать в Турцию. Там одно-два поражения, и тебя забросают камнями. Жалко, что он покинул Динамо. Он мог бы наладить игру, но ушел, никто его не выгонял. Не выдержал напряжения, не получилось в концовке. Как и у Хацкевича, который теперь поехал в Ротор и создал там хорошую команду“, - цитирует Сабо meta-ratings.com.

Ранее Сабо прокомментировал возможный переезд Ярмоленко в Турцию.

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Теги: Йожеф Сабо, Сергей Ребров, футбол
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