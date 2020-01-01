Футболисты Зари прошли тестирование на коронавирус
Все результаты оказались отрицательными.
Все футболисты и сотрудники луганской Зари прошли тестирование на коронавирус.
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Как сообщает пресс-служба команды, все результаты тестов оказались отрицательными. Однако на сайте Зари не указывается, были это экспресс- или ПЦР-тесты, которые требует руководство Премьер-лига.
Ранее исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий заявил, что Заря прошла именно ПЦР-тестирование.
На данный момент луганский клуб продолжает подготовку к поединку против киевского Динамо в рамках чемпионата Украины.
Отметим, что лидер Зари выбыл до конца сезона.
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