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Футболисты Зари прошли тестирование на коронавирус

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Все результаты оказались отрицательными.
Результаты отрицательные
Результаты отрицательные
ФК Заря Луганск

Все футболисты и сотрудники луганской Зари прошли тестирование на коронавирус.

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Как сообщает пресс-служба команды, все результаты тестов оказались отрицательными. Однако на сайте Зари не указывается, были это экспресс- или ПЦР-тесты, которые требует руководство Премьер-лига.

Ранее исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий заявил, что Заря прошла именно ПЦР-тестирование.

На данный момент луганский клуб продолжает подготовку к поединку против киевского Динамо в рамках чемпионата Украины.

Отметим, что лидер Зари выбыл до конца сезона.

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Теги: Заря Луганск, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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Источник: zarya-lugansk.com

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