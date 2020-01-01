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Исмаили: Цель Шахтера - выиграть титул как можно скорее

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Донецкий клуб приближается к победе в УПЛ.
Исмаили
Исмаили
ФК Шахтер Донецк

Левый защитник донецкого Шахтера Исмаили поделился мнением о форме “горняков“ на старте возобновления чемпионата Украины.

“Мы хорошо возобновили чемпионат - победили в классико и матче с Десной. Но, на мой взгляд, команда еще не в идеальном состоянии, адаптация идет полным ходом, и с каждым днем мы чувствуем себя лучше подготовленными.

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Сейчас переживаем другие, совершенно новые моменты, к которым не привыкли: различные протоколы и ограничения. Однако они необходимы, мы это прекрасно понимаем. Видеть пустые стадионы сложнее всего. Фанат - сердце футбола, и я надеюсь, что все нормализуется, а трибуны снова будут заполнены.

Работаем каждый день, чтобы быть готовыми во время матча независимо от соперника. У Колоса крепкий коллектив, но мы настраиваемся только на положительный результат и уверены в отличной игре.

Сейчас у Шахтера хорошее преимущество, но это не расслабляет нас. Цель - выиграть титул как можно скорее, и с каждой победой мы к ней приближаемся. В воскресенье можем сделать еще один очень важный шаг к чемпионству“, - рассказал игрок пресс-службе “горняков“.

Напомним, что Колос и Шахтер проведут матч на НСК Олимпийский.

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Теги: Исмаили, Шахтер Донецк, футбол, УПЛ, чемпионат Украины
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Источник: shakhtar.com

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