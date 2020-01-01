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Гусев подал в суд на бывшего одноклубника

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Украинец требует вернуть деньги, которые давал в долг.
Олег Гусев
Олег Гусев
ФК Динамо Киев

Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Олег Гусев подал иск в суд на бывшего одноклубника Владислава Ващука. 

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Гусев одолжил Ващуку в 2008 году 60 тысяч долларов на два месяца, однако Владислав вернул всего десять тысяч долларов спустя год.

Отмечается, что Олег подал судебный иск в Киевский апелляционный суд на бывшего защитника. Ожидается, что дело будет рассмотрено 9 июля.

Напомним, что еще в 2018 году Ващук назвал информацию о долге Гусеву клеветой и пообещал подать в суд.

Ранее стало известно, когда CAS вынесет решение о дисквалификации Манчестер Сити из ЛЧ.

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Теги: Олег Гусев, Владислав Ващук, Динамо Киев, футбол, вне игры, суд
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