Гусев подал в суд на бывшего одноклубника

Украинец требует вернуть деньги, которые давал в долг.

Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Олег Гусев подал иск в суд на бывшего одноклубника Владислава Ващука.

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Гусев одолжил Ващуку в 2008 году 60 тысяч долларов на два месяца, однако Владислав вернул всего десять тысяч долларов спустя год.

Отмечается, что Олег подал судебный иск в Киевский апелляционный суд на бывшего защитника. Ожидается, что дело будет рассмотрено 9 июля.

Напомним, что еще в 2018 году Ващук назвал информацию о долге Гусеву клеветой и пообещал подать в суд.

Ранее стало известно, когда CAS вынесет решение о дисквалификации Манчестер Сити из ЛЧ.