Гусев подал в суд на бывшего одноклубника
Украинец требует вернуть деньги, которые давал в долг.
Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Олег Гусев подал иск в суд на бывшего одноклубника Владислава Ващука.
Читай также: Брешия расторгла контракт с Балотелли
Гусев одолжил Ващуку в 2008 году 60 тысяч долларов на два месяца, однако Владислав вернул всего десять тысяч долларов спустя год.
Отмечается, что Олег подал судебный иск в Киевский апелляционный суд на бывшего защитника. Ожидается, что дело будет рассмотрено 9 июля.
Напомним, что еще в 2018 году Ващук назвал информацию о долге Гусеву клеветой и пообещал подать в суд.
Ранее стало известно, когда CAS вынесет решение о дисквалификации Манчестер Сити из ЛЧ.
Полная версия правил