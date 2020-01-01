"Это будет ошибка": Экс-тренер Динамо - о возможном переезде Ярмоленко в Турцию

Вингер может перебраться в Фенербахче.

Бывший главный тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о возможном переходе Андрея Ярмоленко в турецкий чемпионат.

“Для меня английский чемпионат - самый сильный в Европе. Там что ни матч, то рубка, и команда из низшего дивизиона может дать бой грандам. Ярмоленко только восстановился после травмы, до этого он играл и им были довольны. Думаю, ему не стоит оттуда уезжать.

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Какой Фенербахче, какая Турция? Вот в Англии - это футбол. Там никаких автобусов, трамваев или троллейбусов. И Андрей уже адаптировался к Вест Хэму и Англии. Он научился играть в обороне, помогает команде в защите, есть где разгуляться и в атаке.

Если он уедет в Турцию - это будет ошибка. В свое время меня спрашивали, стоит ли Шевченко переходить из Милана в Челси. Я был категорически против. И в итоге Шевченко не заиграл в Англии. Поэтому пусть Ярмоленко не повторяет ошибок своего тезки“, - рассказал Сабо в интервью meta-ratings.com.ua.

Ранее главный тренер Вест Хэма оценил форму Ярмоленко.