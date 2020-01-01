Лидер Зари выбыл до конца сезона
Игрок не успел восстановиться.
Вратарь Зари Никита Шевченко больше в этом сезоне не сыграет, об этом сообщает Футбол NEWS.
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По информации источника, голкипер продолжает восстанавливаться после травмы ахиллового сухожилия, которую получил на зимних сборах.
На данный момент Шевченко тренируется по индивидуальной программе.
В текущем сезоне Никита провел 22 матча за Зарю, в которых девять раз сыграл на ноль. За все матчи он пропустил двадцать голов.
Ранее Заря опровергла информацию о нарушении процедуры прохождения тестов на коронавирус.
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