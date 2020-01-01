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Караваев рассказал про особенности тестирования на коронавирус

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При прохождения теста могут возникнуть дискомфортные чувства.
Александр Караваев
Александр Караваев
ФК Динамо Киев

Футболист киевского Динамо Александр Караваев рассказал про особенности тестирования на коронавирус.

“У одного человека процедура прохождения теста занимает от силы минут пять. Все просто - записывают данные человека и берут образцы из носовой и ротовой полостей.

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Немного неприятно, глаза слезятся, иногда может пойти кровь - потому что эта пробирка засовывается достаточно далеко в горло. Но, в принципе, ничего сложного.

Не скрою, определенный дискомфорт это все вызывает, ведь это непривычная жизнь, все привыкли совсем к другому. Но все прекрасно понимают, что это делается не из-за того, что кому-то просто захотелось, а потому что так сложилась ситуация, и это необходимые меры для всех.

И правила карантина нужно соблюдать точно так же, как и правила в любой игре. Все мы относимся к этому с пониманием и стараемся соблюдать все ограничения“, - рассказал футболист пресс-службе “бело-синих“.

Ранее защитник поделился ожиданием от матча против луганской Зари.

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Теги: Александр Караваев, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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