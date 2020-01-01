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Игрок Динамо: Матч с Зарей - это поединок за шесть очков

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Команды претендуют на второе место в турнирной таблице УПЛ.
Александр Андриевский
Александр Андриевский
ФК Динамо Киев

Футболист киевского Динамо Александр Андриевский поделился ожиданием от матча против луганской Зари в рамках чемпионата Украины.

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“На мой взгляд, Заря сильна прежде всего коллективом, командной игрой. В ее составе нет явных звезд, нет такого, чтобы кто-то сильно выделятся. К тому же, Зарю возглавляет сильный тренер, с европейским опытом. Но ведь и у нас очень сильная команда.

Играя за Динамо Киев мы должны выходить на каждый матч с мыслями только о победе, независимо от соперника. С таким настроем выйдем и на предстоящий матч.

Игра для нас очень важная в турнирном плане. Мы настраиваемся на нее очень серьезно, тем более что играем на выезде. Можно сказать, что это будет матч за шесть очков“, - рассказал игрок пресс-службе “бело-синих“.

Ранее стало известно, кто обслужит матчи 26-го тура УПЛ.

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Теги: Александр Андриевский, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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