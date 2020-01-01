Полиция закрыла дело о расизме в матче Шахтер - Динамо

Дело было закрыто в феврале.

Полиция Харьковской области закрыла уголовное дело о расизме в матче Шахтер - Динамо, который состоялся 10 ноября 2019-го в рамках 14-го тура чемпионата Украины.

Читай также: Тайсон: Жизнь черных имеет значение

“После проведения всех необходимых следственных (розыскных действий) 24 февраля 2020 принято решение о закрытии уголовного производства“, - говорится в заявлении полиции на запрос “Радио Свобода“.

Отмечается, что полиция не сообщила, объявляла ли кому-то подозрение по этому уголовному производству.

Напомним, что в том поединке болельщики “бело-синих“ выкрикивали расистские оскорбления в адрес футболистов “горняков“. Кроме того, капитан донецкого клуба Тайсон в последствии конфликта показал средний палец фанатам.

Кроме того, КДК УАФ наказало Динамо штрафом в 500 тысяч гривен и одним матчем без болельщиков.