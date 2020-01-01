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Караваев: Матч с Зарей - самый важный для Динамо

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Команды борются за второе место в турнирной таблице УПЛ.
Александр Караваев
Александр Караваев
ФК Динамо Киев

Футболист киевского Динамо Александр Караваев поделился ожиданием от предстоящего матча против луганской Зари в рамках чемпионата Украины.

“Конечно, Заря - команда для меня не чужая, ведь я провел почти пять лет, выступая за Зарю. Хорошо знаю структуру команды и клуба. Ожидаю очень зрелищной игры, хоть она и пройдет без болельщиков.

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Накал будет сумасшедший, так как все прекрасно понимают, какая важная это игра. Хотя у нас все игры важные, но предстоящая - наверное, самая важная. Поэтому настрой будет максимальный.

Не настраиваюсь на этот матч как на особенный. Конечно, нельзя забывать то, что было в моей карьере, я долгое время выступал за этот клуб. Но сейчас я игрок Динамо, все мои мысли только о Динамо. Поэтому это очередной соперник, на игру с которым я настраиваюсь так же, как и остальные ребята.

Заря выше нас в таблице? Мы в первую очередь смотрим на свою игру, как ее улучшить, чтобы по игре превзойти соперника и потом уже смотреть на все остальные показатели. Будем исправлять ту ситуацию, которую мы сами и допустили. Настраиваемся только на победу!“, - заявил игрок пресс-службе “бело-синих“.

Ранее стало известно, кто обслужит матчи 26-го тура УПЛ.

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Теги: Александр Караваев, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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