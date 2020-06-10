Де Пена: СССР имеет большое влияние в современной Украине
Уругваец переродился в Динамо.
Полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена рассказал подробности своего перехода в киевский клуб.
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“Я переходил в Динамо после не самого удачного этапа карьеры в Насьонале. Играл много, но не смог показать свой уровень игры и не оправдывал надежд команды.
Переход в Динамо - это своего рода перерождение для меня, я в этом нуждался. В Киеве я точно стал лучше физически и взрослее.
Это личный вызов для меня, жить в такой огромной стране и настолько другой. Кроме того, она была частью Советского Союза, он до сих пор имеет влияние тут“, - цитирует уругвайца ESPN Deportes.
Напомним, что домашний матч Динамо с Колосом перенесли.
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