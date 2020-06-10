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Де Пена: СССР имеет большое влияние в современной Украине

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Уругваец переродился в Динамо.
Карлос Де Пена
Карлос Де Пена
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена рассказал подробности своего перехода в киевский клуб.

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“Я переходил в Динамо после не самого удачного этапа карьеры в Насьонале. Играл много, но не смог показать свой уровень игры и не оправдывал надежд команды.

Переход в Динамо - это своего рода перерождение для меня, я в этом нуждался. В Киеве я точно стал лучше физически и взрослее.

Это личный вызов для меня, жить в такой огромной стране и настолько другой. Кроме того, она была частью Советского Союза, он до сих пор имеет влияние тут“, - цитирует уругвайца ESPN Deportes.

Напомним, что домашний матч Динамо с Колосом перенесли.

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Теги: Карлос Де Пена, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.06.2020, 21:51
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О-О-О!!!
УРУГВАЙСКИЙ ОБРЫГАН ДРОЧИТ НА СОВОК!
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