Де Пена: СССР имеет большое влияние в современной Украине

Уругваец переродился в Динамо.

Полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена рассказал подробности своего перехода в киевский клуб.

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“Я переходил в Динамо после не самого удачного этапа карьеры в Насьонале. Играл много, но не смог показать свой уровень игры и не оправдывал надежд команды.

Переход в Динамо - это своего рода перерождение для меня, я в этом нуждался. В Киеве я точно стал лучше физически и взрослее.

Это личный вызов для меня, жить в такой огромной стране и настолько другой. Кроме того, она была частью Советского Союза, он до сих пор имеет влияние тут“, - цитирует уругвайца ESPN Deportes.

Напомним, что домашний матч Динамо с Колосом перенесли.