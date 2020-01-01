УАФ определила даты проведения полуфиналов Кубка Украины

Матчи запланированы на июнь.

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола опубликовал даты, время и место проведения матчей полуфинала Кубка Украины.

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В 1/2 финала Минай сыграет против Динамо, а Мариуполь - Ворсклы.

Расписание полуфинальных матчей:

Минай - Динамо (17 июня, 14:00, стадион Минай)

Мариуполь - Ворскла (24 июня, 19:30, стадион имени Бойка)

Ранее сообщалось, что УАФ обратилась к МОЗ с просьбой разрешить проводить матчи со зрителями.