УАФ определила даты проведения полуфиналов Кубка Украины
Матчи запланированы на июнь.
Официальный сайт Украинской ассоциации футбола опубликовал даты, время и место проведения матчей полуфинала Кубка Украины.
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В 1/2 финала Минай сыграет против Динамо, а Мариуполь - Ворсклы.
Расписание полуфинальных матчей:
Минай - Динамо (17 июня, 14:00, стадион Минай)
Мариуполь - Ворскла (24 июня, 19:30, стадион имени Бойка)
Ранее сообщалось, что УАФ обратилась к МОЗ с просьбой разрешить проводить матчи со зрителями.
Полная версия правил