Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УАФ определила даты проведения полуфиналов Кубка Украины

Комментариев: 0
Матчи запланированы на июнь.
Кубок Украины
Кубок Украины
УАФ

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола опубликовал даты, время и место проведения матчей полуфинала Кубка Украины.

Читай также: Официально: Шевченко подпишет новый контракт с УАФ

В 1/2 финала Минай сыграет против Динамо, а Мариуполь - Ворсклы.

Расписание полуфинальных матчей:

Минай - Динамо (17 июня, 14:00, стадион Минай)

Мариуполь - Ворскла (24 июня, 19:30, стадион имени Бойка)

Ранее сообщалось, что УАФ обратилась к МОЗ с просьбой разрешить проводить матчи со зрителями.

Поделись:
Теги: Кубок Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь