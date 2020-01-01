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Цыганков вернулся к тренировкам в общей группе

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Украинский полузащитник провел занятие вместе с командой.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков присоединился к тренировкам с командой.

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Как сообщает пресс-служба клуба, футболист проходил восстановление после повреждения передней поверхности бедра. Из-за травмы он пропустил первые матчи "бело-синих" после возобновления чемпионата - против Шахтера (1:3) и Александрии (5:1).

Виктор Цыганков на тренировке Динамо
Виктор Цыганков на тренировке Динамо
ФК Динамо Киев

Сейчас 22-летний украинец не испытывает проблем со здоровьем, и вместе с партнерами по команде готовится к предстоящему поединку в рамках УПЛ против Зари, который состоится в Запорожье в субботу, 13 июня.

Ранее сообщалось, что футболист Динамо обвинил арбитра в личной неприязни.

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Теги: Виктор Цыганков, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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