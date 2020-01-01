УПЛ изменила время проведения матча Динамо - Колос

Поединок начнется на полтора часа позже, чем планировалось изначально.

Дирекция УПЛ приняла решение изменить время начала матча 27-го тура чемпионата Украины между Динамо и Колосом.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", матч начнется в 19:30 по киевскому времени вместо 17:00, как планировалось изначально. Отметим, что ранее этот поединок перенесли с 21 июня на понедельник, 22-е число.

Стоит сказать, что сейчас Динамо делит вторую строчку с луганской Зарей, имя в своем активе 49 баллов. У лидирующего Шахтера преимущество в 16 пунктов.

Что касается Колоса, то команда занимает 6-ю позицию, имея в своем активе 26 очков.

Ранее сообщалось, кто будет обслуживать матчи 26-го тура чемпионата Украины.