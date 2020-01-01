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Колос и Шахтер проведут матч на НСК Олимпийский

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Изначально поединок должен был пройти в Киеве на Оболонь-Арене.
Матч Колос - Шахтер пройдет на НСК Олимпийский
Матч Колос - Шахтер пройдет на НСК Олимпийский
ФК Шахтер Донецк

В рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги ковалевский Колос примет донецкий Шахтер. Встреча состоится в воскресенье, 14 июня, в 17:00 по киевскому времени.

Как сообщает пресс-служба "горняков", поединок пройдет не на Оболонь-Арене, которая является домашним стадионом Колоса в текущем сезоне. Матч состоится на НСК Олимпийском. 

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Таким образом, Шахтер уже третий матч подряд после возобновления сезона проведет на главном стадионе страны. Кроме того, три следующих поединка после Колоса "горняки" также отыграют на НСК Олимпийский.

Отметим, что Колос и Шахтер в нынешнем сезоне встретятся в третий раз. В двух предыдущих встречах дончане одержали победы - 6:0 в Харькове и 4:3 в Киеве.

Ранее сообщалось, кто обслужит матчи 26-го тура УПЛ.

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Теги: Колос, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, футбол, УПЛ, чемпионат Украины
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