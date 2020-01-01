Колос и Шахтер проведут матч на НСК Олимпийский

Изначально поединок должен был пройти в Киеве на Оболонь-Арене.

В рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги ковалевский Колос примет донецкий Шахтер. Встреча состоится в воскресенье, 14 июня, в 17:00 по киевскому времени.

Как сообщает пресс-служба "горняков", поединок пройдет не на Оболонь-Арене, которая является домашним стадионом Колоса в текущем сезоне. Матч состоится на НСК Олимпийском.

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Таким образом, Шахтер уже третий матч подряд после возобновления сезона проведет на главном стадионе страны. Кроме того, три следующих поединка после Колоса "горняки" также отыграют на НСК Олимпийский.

Отметим, что Колос и Шахтер в нынешнем сезоне встретятся в третий раз. В двух предыдущих встречах дончане одержали победы - 6:0 в Харькове и 4:3 в Киеве.

Ранее сообщалось, кто обслужит матчи 26-го тура УПЛ.