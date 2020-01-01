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Экс-глава селекционной службы Шахтера: В Украине нет креативных футболистов

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Ян Штреер признался, что не спешил бы подписывать украинского игрока.
Ян Штреер
Ян Штреер
twentefans.nl

Бывший глава селекционной службы донецкого Шахтера Ян Штреер рассказав о том, какие факторы влияли на работу "горняков" на трансферном рынке.

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"Когда я работал в Шахтере, то отправлял скаута в Бразилию, а еще у меня был скаут в Аргентине. У меня есть определенные предпочтения по игрокам из определенных стран. Я предпочитаю креативных футболистов. Например, бразильцы и африканцы - великолепные игроки.

Дело в том, что в Украине нет креативных футболистов, поэтому они всегда приглашают их из-за границы. Честно говоря, я бы не спешил подписывать украинского футболиста", - приводит слова 69-летнего Штреера Twente Fans.

В донецком клубе Штреер работал в период с 2007-го по 2010-й. Сейчас работает в нидерландском Твенте.

Ранее сообщалось, что Шахтер и Динамо до сих пор не расплатились с бразильским клубом.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, селекция
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