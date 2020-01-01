УАФ обратилась к МОЗ с просьбой разрешить проводить матчи со зрителями

В Украине хотят вернуть болельщиков на трибуны.

Украинская ассоциация футбола рассчитывает начать проводить матчи с ограниченным числом болельщиков.

Президент УАФ Андрей Павелко уже обратился к Министерству здравоохранения Украины с просьбой о том, чтобы трибуны на стадионах были частично заполнены.

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“После восстановления соревнований, как и обещала, Украинская ассоциация футбола делает все возможное, чтобы вернуть на трибуны болельщиков и журналистов.

Опыт некоторых стран Европы показывает, что в регионах, где смягчены карантинные ограничения, это возможно.

На данном этапе речь идет о формате наполнения стадионов не менее 10-25 %. Но и такая перспектива станет еще одной важной победой. Хотя грустный пример Карпат напоминает, что пандемия еще не прекращена. Поэтому следует быть очень осторожными и прислушиваться к рекомендациям МОЗ.

УАФ направила предложение по смягчению карантина на стадионах Министру здравоохранения и главному санитарному врачу Украины. Теперь главная задача - создать безопасную возможность, с четким соблюдением медицинского протокола“, - написал Павелко на своей страничке в Facebook.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вошел в состав Исполкома УАФ.