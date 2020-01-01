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Стало известно, кто обслужит матчи 26-го тура УПЛ

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Определились судейские назначения на поединке предстоящего тура чемпионата Украины.
Стали известны судейские назначения на 26-й тур УПЛ
Стали известны судейские назначения на 26-й тур УПЛ
УПЛ

На официальном сайте Комитета арбитров УАФ появилась информация о судейских назначениях на предстоящие матчи 26-го тура чемпионата Украины.

13 июня (суббота)

14:00 Мариуполь - Ворскла - Дмитрий Кутаков (Киевская область);
17:00 Заря - Динамо - Николай Балакин (Киевская область), арбитр ВАР - Сергей Бойко (Киевская область);
19:30 Олимпик - Львов - Дмитрий Кривушкин (Харьков).

14 июня (воскресенье)

17:00 Колос - Шахтер - Виктор Копиевский (Кропивницкий);
19:30 Александрия - Десна - Евгений Арановский (Киев), арбитр ВАР - Виталий Романов (Днепр).

Ранее сообщалось, что матч 27-го тура УПЛ Динамо - Колос перенесли.

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Теги: чемпионат Украины по футболу, футбол, УПЛ, чемпионат Украины, судейство
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