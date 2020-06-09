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Экс-игрок сборной Украины: Я не приветствую, когда футболист едет в Россию для заработков

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Евгений Левченко считает это неправильным.
Евгений Левченко
Евгений Левченко
footballua.tv

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко, который ныне является президентом профсоюза футболистов Нидерландов, высказался об украинских игроках, которые выступают в России.

“На сегодняшний день я считаю неправильным, когда украинские футболисты едут играть в Россию. Не вижу этому никаких оправданий. Если футболист говорит, что ему нечего есть - это неправда. Я не приветствую, когда футболист едет в Россию для заработков.

Лично я для себя решил, что пока не поеду в Россию. Это моя принципиальная точка зрения. Не потому что у меня нет друзей, или я не люблю приезжать в Россию. Просто потому что у нас конфликт. Я сам себе не смогу объяснить, почему я туда еду“, - отметил игрок в интервью Sports.ru.

Отметим, что в качестве футболиста Левченко представлял российские ЦСКА и Сатурн.

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Теги: футбол, Евгений Левченко
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