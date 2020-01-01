Поворознюк: Мы будем бороться до конца, обратимся в Лозанну

Президент Ингульца хочет, чтобы сезон в Первой лиге завершили по спортивному принципу.

Президент Инугльца Александр Поворознюк прокомментировал ситуацию вокруг завершения сезона в Первой лиге.

“Мы за то, чтобы доиграть чемпионат и по спортивному принципу доказать, кто чего достоин. Подводных течений очень много, но я не хотел бы пока обо всем этом говорить.

Мы будем бороться до конца, пойдем в Лозанну и кругом - это факт. А уже потом люди узнают все: видеозаписи, аудиозаписи, все моменты переговорного процесса - все пойдет на публику, в Интернет“, - цитирует функционера телеканал Футбол.

Ранее Исполком УАФ не смог принять решение касательно Первой лиги.