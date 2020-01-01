Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Поворознюк: Мы будем бороться до конца, обратимся в Лозанну

Комментариев: 0
Президент Ингульца хочет, чтобы сезон в Первой лиге завершили по спортивному принципу.
Александр Поворознюк
Александр Поворознюк
ФК Ингулец

Президент Инугльца Александр Поворознюк прокомментировал ситуацию вокруг завершения сезона в Первой лиге.

“Мы за то, чтобы доиграть чемпионат и по спортивному принципу доказать, кто чего достоин. Подводных течений очень много, но я не хотел бы пока обо всем этом говорить.

Мы будем бороться до конца, пойдем в Лозанну и кругом - это факт. А уже потом люди узнают все: видеозаписи, аудиозаписи, все моменты переговорного процесса - все пойдет на публику, в Интернет“, - цитирует функционера телеканал Футбол.

Ранее Исполком УАФ не смог принять решение касательно Первой лиги.

Поделись:
Теги: футбол, Александр Поворознюк, Ингулец, Первая лига Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь