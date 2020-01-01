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Зинченко вошел в состав Исполкома УАФ

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В Ассоциации произошли кадровые перестановки.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
УАФ

Во Львове прошел XXIII Конгресс УАФ, на котором произошли изменения в руководстве организации. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В состав нового Исполкома попали Виктор Межейко, Евгений Дикий, Тарас Герула, Василий Заторский и Александр Зинченко.

Первыми вице-президентами УАФ стали Алан Плиев и Анатолий Демьяненко.

Отметим, что ранее сборную Украины в комитете представлял Александр Караваев.

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Теги: футбол, Александр Караваев, Зинченко, УАФ
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