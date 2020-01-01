Зинченко вошел в состав Исполкома УАФ

В Ассоциации произошли кадровые перестановки.

Во Львове прошел XXIII Конгресс УАФ, на котором произошли изменения в руководстве организации. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В состав нового Исполкома попали Виктор Межейко, Евгений Дикий, Тарас Герула, Василий Заторский и Александр Зинченко.

Первыми вице-президентами УАФ стали Алан Плиев и Анатолий Демьяненко.

Отметим, что ранее сборную Украины в комитете представлял Александр Караваев.