Цитаишвили: У меня была двойная мотивация показать, что я могу играть в защите

Футболист отметил, что может намного больше.

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили прокомментировал свою игру после возобновления сезона.

“Часто про меня говорили, что я слаб в борьбе или в защите. Поэтому у меня была двойная мотивация показать, что это не так.

Каждому игроку дают шансы, прежде чем по нему делать выводы. Я его ждал долго и получил. Будут судить президент, тренерский штаб и люди, которые смотрят. Я свое дело сделал и знаю, что это не мой предел. Я могу намного больше“, - цитирует игрока телеканал Футбол.

Ранее Цитаишвили заявил, что может играть на любой позиции.