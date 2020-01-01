Суркис: В рекомендациях о выборе главного тренера не нуждаюсь
Президент киевского Динамо Игорь Суркис высказался по поводу информации в различных СМИ о кандидатах на пост главного тренера "бело-синих".
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"Есть одно золотое правило, испытанное жизнью - никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят. Тем более - навязчивые советы. Эта истина применима и в случае с моим выбором тренера для Динамо.
Всем большое спасибо за беспокойство, но в подобных рекомендациях я не нуждаюсь. Прошу не мешать команде тренироваться. Поэтому предлагаю сменить тему", - цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.
Напомним, в СМИ была информация о том, что турецкий тренер может возглавить Динамо. Также сообщалось, что Юрий Семин в третий раз может вернуться в киевский клуб.
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