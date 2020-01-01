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Домашний матч Динамо с Колосом перенесли

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Поединок пройдет 22 июня на НСК Олимпийский.
Матч Динамо - Колос перенесли на 22 июня
Матч Динамо - Колос перенесли на 22 июня
ФК Динамо Киев

Матч 27-го тура чемпионата Украины между киевским Динамо и ковалевским Колосом перенесли.

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Как сообщает пресс-служба киевлян, поединок, который изначально должен был пройти 21 июня, перенесли на один день - на 22-е число. Время начала встречи осталось прежним - 17:00 по киевскому времени.

Отмечается, что УПЛ утвердила перенос, так как оба клуба были согласны с этим решением. Поединок пройдет в Киеве на НСК Олимпийский.

Ранее сообщалось, что футболист Динамо обвинил арбитра в личной неприязни.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Колос, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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