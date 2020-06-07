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Леоненко поделился мнением о том, какое место займет Динамо по итогам сезона

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Специалист считает, что киевляне финишируют вторыми.
Виктор Леоненко
Виктор Леоненко
ТК Футбол

Известный экс-футболист Виктор Леоненко, ныне работающий футбольным экспертом, поделился мнением о том, на каком месте финиширует Динамо в чемпионате Украины.

"Динамо займет второе место, наверное.  Правда, некоторые считают, что четвертое. Стоит отметить, что Заря не очень хорошо выглядит. Не будем забывать и о Десне, которая отстает всего на три очка", - сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол.

По итогам 25-ти туров Динамо располагается на втором месте, набрав 49 очков и уступая Заре только по дополнительным показателям. У лидирующего Шахтера 65 пунктов.

Напомним, в матче 25-го тура УПЛ Динамо разгромило Александрию со счетом 5:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Виктор Леоненко, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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