Леоненко поделился мнением о том, какое место займет Динамо по итогам сезона

Специалист считает, что киевляне финишируют вторыми.

Известный экс-футболист Виктор Леоненко, ныне работающий футбольным экспертом, поделился мнением о том, на каком месте финиширует Динамо в чемпионате Украины.

"Динамо займет второе место, наверное. Правда, некоторые считают, что четвертое. Стоит отметить, что Заря не очень хорошо выглядит. Не будем забывать и о Десне, которая отстает всего на три очка", - сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол.

По итогам 25-ти туров Динамо располагается на втором месте, набрав 49 очков и уступая Заре только по дополнительным показателям. У лидирующего Шахтера 65 пунктов.

Напомним, в матче 25-го тура УПЛ Динамо разгромило Александрию со счетом 5:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.