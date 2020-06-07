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Шевчук: Шевченко убрал из сборной игроков, которые нарушали атмосферу

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Вячеслав Шевчук отметил, что во время Евро-2016 в сборной были проблемы с дисциплиной.
Вячеслав Шевчук
Вячеслав Шевчук
instagram.com/shevchuk__slava/

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о приходе Андрея Шевченко в тренерский национальной команды.

“Андрей Шевченко внедрялся в систему тренировочного процесса, каких-то упражнений, показывал свои тактические подготовки. Он с нами общался в период перехода от игрока к тренеру. Со многими из нас он играл, понимал и знал нас, мы всегда обсуждали какие-то нюансы.

Когда он стал главным тренером, то все понимали, что должна быть какая-то дистанция. Уже была другая идея и философия. Есть игроки, которые могут называть его Шева. Я никогда так не позволял себе сделать. Только Андрей и на “вы“. Это показывает уровень человека“, - отметил Шевчук в программе Великий футбол.

Также бывший футболист рассказал о конфликтах на Евро-2016, которые устранил Шевченко после того, как заменил Михаила Фоменко на посту главного тренера.

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“Конфликты в сборной на Евро-2016? Их не было. Были нюансы, связанные с дисциплиной. Кто-то не пришел на установку, кто-то проспал. Были такие моменты. Михаил Фоменко - авторитетный человек, опытнейший.

Сложно было управлять такой командой, он не мог найти баланс. Плюс, ребята пользовались этой слабинкой и садились на шею, позволяли себе всякие вещи.

Шевченко уже на Евро-2016 видел, что происходит, поэтому, возглавив сборную, он сразу убрал из команды тех игроков, которые нарушают эту атмосферу. Я не хочу называть фамилии, все понимают, кто это. Каждый осознает свои ошибки.

Мы видим, на каком уровне сейчас играет сборная, на каком уровне, и как ребята прогрессируют. Шевченко движется в правильном направлении“, - добавил Вячеслав.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко подпишет новый контракт с УАФ и останется у руля сборной Украины еще на 2,5 года.

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Теги: Вячеслав Шевчук, Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, футбол, Украина, сборная Украины
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