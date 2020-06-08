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"Не повторяйте это дома": Игрок Шахтера показал удивительную технику

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Талантливый футболист продолжает покорять Instagram.
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик
instagram.com/mmudryk10

Футболист донецкого Шахтера Михаил Мудрик в очередной раз стал звездой популярного Instagram-паблика 433.

На аккаунте паблика было опубликовано видео, на котором Мудрик отдал невероятную точную передачу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technique on point 🎯 @mmudryk10

Публикация от 433 (@433)

“Не повторяйте это дома“, - написал под видео Мудрик.

В текущем сезоне Мудрик провел пять поединков в молодежной команде Шахтера, в которых забил пять голов.

Ранее главный тренер молодежной сборной Украины поделился мнением о перспективах 19-летнего игрока.

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Теги: Михаил Мудрик, Шахтер, Шахтер Донецк, Украина, футбол, вне игры, видео, Instagram
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