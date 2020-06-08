"Не повторяйте это дома": Игрок Шахтера показал удивительную технику

Талантливый футболист продолжает покорять Instagram.

Футболист донецкого Шахтера Михаил Мудрик в очередной раз стал звездой популярного Instagram-паблика 433.

На аккаунте паблика было опубликовано видео, на котором Мудрик отдал невероятную точную передачу.

“Не повторяйте это дома“, - написал под видео Мудрик.

В текущем сезоне Мудрик провел пять поединков в молодежной команде Шахтера, в которых забил пять голов.

Ранее главный тренер молодежной сборной Украины поделился мнением о перспективах 19-летнего игрока.