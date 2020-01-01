Футболист Динамо обвинил арбитра в личной неприязни

Игрок ощутил несправедливость по отношению к себе.

Футболист киевского Динамо Мохаммед Кадири поделился мнением о работе арбитра в победном матче против Александрии (5:1).

“Что касается моего пенальти, я опубликовал это видео в фейсбуке и где только можно, чтобы хотя бы кто-нибудь мог ответить, где там пенальти? Все, кто его видел, говорят, что пенальти там не было.

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Примечательно, что этот же судья (Виталий Романов - прим.ред.) показал мне красную карточку в кубковом матче с Александрией в марте. Не знаю, почему я ему так не нравлюсь - все его решения направлены против меня.

Поэтому считаю, что арбитр не был справедливым, по крайней мере, ко мне. Повторюсь, убежден, что лично я ему не нравлюсь, поскольку в каждом матче, когда он нас судит, его решения направлены против меня“, - рассказал игрок пресс-службе “бело-синих“.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Александрия.