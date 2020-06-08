Арбитр скандального матча Днепр-1 - Львов будет отстранен - Источник

Судья провалил концовку встречи.

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов дал оценку принятых решений главного арбитра Ярослава Козыка в матче Львов - Днепр-1 (1:2).

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“Большой судейский скандал в матче Львов - Днепр-1. Два эпизода 82 и 92 минуты. В обоих случаях арбитр Козык не увидел нарушений на футболисте Львова Богунове.

Второй момент действительно выглядит чистой симуляцией, но вот первый, это же 1000% пенальти! Как это можно было не увидеть? Посмотрите, оцените“, - написал эксперт в Instagram.

Позже Денисов в комментариях под фото сообщил, что Козык будет отстранен от судейской деятельности.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Днепр-1 - Львов.