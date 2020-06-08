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Арбитр скандального матча Днепр-1 - Львов будет отстранен - Источник

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Судья провалил концовку встречи.
Ярослав Козык
Ярослав Козык
ffz.org.ua

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов дал оценку принятых решений главного арбитра Ярослава Козыка в матче Львов - Днепр-1 (1:2).

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“Большой судейский скандал в матче Львов - Днепр-1. Два эпизода 82 и 92 минуты. В обоих случаях арбитр Козык не увидел нарушений на футболисте Львова Богунове.

Второй момент действительно выглядит чистой симуляцией, но вот первый, это же 1000% пенальти! Как это можно было не увидеть? Посмотрите, оцените“, - написал эксперт в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большой судейский скандал в матче Львов -Днепр 1. Два эпизода 82 и 92 минуты. В обоих случаях арбитр Козык не увидел нарушений на футболисте Львова Богунове. Второй момент действительно выглядит чистой симуляцией, но вот первый, это же 1000% пенальти! Как это можно было не увидеть? Посмотрите, оцените. #footballuatv #великийфутбол #упл #фкльвов #фкльвів #днепр1 #дніпро1 #футбол #арбитры #пенальти

Публикация от Александр Денисов (@alexander_denysov_)

Позже Денисов в комментариях под фото сообщил, что Козык будет отстранен от судейской деятельности.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Днепр-1 - Львов.

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Теги: Александр Денисов, Львов, Днепр-1, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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