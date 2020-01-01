Кендзера: С Александрией всегда тяжело играть

"Бело-синие" оказались сильнее.

Футболист Динамо Томаш Кендзера поделился мнением о разгромной победе над Александрией (5:1).

“В первую очередь, я доволен, что мы победили в матче с Александрией, с которой обычно тяжело играть. Хорошо сыграла вся наша команда, и результат продемонстрировал, что мы сильнее Александрии. А что касается моей игры, то тоже доволен, что смог помочь команде, очень рад этому.

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Мы создаем очень много моментов, но большинство не используем. А вчера мы использовали полумоменты, в которых могли забить.

Но Александрия - хорошая команда, против которой всегда тяжело играть. Конечно, если твой соперник остается в меньшинстве, играть легче, потому что появляется больше пространства на поле, больше места для каждого игрока.

На прошлой неделе мы много отрабатывали передачи с флангов и их завершение. Тренер сказал, что нужно расшатать Александрию, если есть возможности - искать острые передачи и подавать с флангов“, - рассказал игрок пресс-службе команды.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Александрия.