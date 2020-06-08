Зинченко прокомментировал слухи о получении российского гражданства

Украинец дал однозначный ответ.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко и Манчестер Сити прокомментировал слухи о получении российского гражданства.

Ранее футбольный агент Олег Еремин заявил, что украинский полузащитник был заинтересован в получении российского паспорта.

В Instagram-аккаунт brutfootball, который опубликовал слова агента, Зинченко под фото дал однозначный ответ по поводу этой информации.

Отметим, что Гвардиола готов изменить роль Зинченко в Манчестер Сити.