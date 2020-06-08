Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зинченко прокомментировал слухи о получении российского гражданства

Комментариев: 1
Украинец дал однозначный ответ.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Футболист сборной Украины Александр Зинченко и Манчестер Сити прокомментировал слухи о получении российского гражданства.

Ранее футбольный агент Олег Еремин заявил, что украинский полузащитник был заинтересован в получении российского паспорта.

В Instagram-аккаунт brutfootball, который опубликовал слова агента, Зинченко под фото дал однозначный ответ по поводу этой информации.

Отметим, что Гвардиола готов изменить роль Зинченко в Манчестер Сити.

Поделись:
Теги: Александр Зинченко, сборная Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  08.06.2020, 17:48
Оценка:  0
гость
Понимает кацапы - дебилы.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь