Зинченко прокомментировал слухи о получении российского гражданства
Украинец дал однозначный ответ.
Футболист сборной Украины Александр Зинченко и Манчестер Сити прокомментировал слухи о получении российского гражданства.
Ранее футбольный агент Олег Еремин заявил, что украинский полузащитник был заинтересован в получении российского паспорта.
В Instagram-аккаунт brutfootball, который опубликовал слова агента, Зинченко под фото дал однозначный ответ по поводу этой информации.
Отметим, что Гвардиола готов изменить роль Зинченко в Манчестер Сити.
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