"Находились на мангале": Русин прокомментировал победу над Александрией

Игрок отметил погодные условия в матче.

Нападающий киевского Динамо Назарий Русин поделился мнением о разгромной победе над Александрией (5:1).

“5:1 - это уверенная победа, счет говорит сам за себя. Если победили с таким результатом, значит, сыграли хорошо. А себя оценивать не буду, это должен делать тренерский штаб.

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Если честно, было очень трудно и непривычно. Мы смеялись, что как будто находимся на мангале. Настолько сложно было играть в такую ​​жару“, - отметил игрок.

Русин также поделился мнение о предстоящей игре против луганской Зари.

“Нам необходимо выигрывать - и все. Нужно хорошо сыграть, чтобы одержать победу. Больше не ожидаю ничего. Что касается сильных сторон Зари, то они здорово выходят в атаку, хорошо контролируют мяч и прессингуют, и у этой команды хороший тренер.

По поводу Зари тренерский штаб у меня не спрашивал, возможно, еще спросят. А если забью в ворота Зари, то праздновать гол не буду“, - рассказал Русин пресс-службе “бело-синих“.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Александрия.