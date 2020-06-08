Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"Находились на мангале": Русин прокомментировал победу над Александрией

Комментариев: 1
Игрок отметил погодные условия в матче.
Назарий Русин
Назарий Русин
ФК Динамо Киев

Нападающий киевского Динамо Назарий Русин поделился мнением о разгромной победе над Александрией (5:1).

“5:1 - это уверенная победа, счет говорит сам за себя. Если победили с таким результатом, значит, сыграли хорошо. А себя оценивать не буду, это должен делать тренерский штаб. 

Читай также: Михайличенко: Рад, что нам удалось реализовать многие моменты

Если честно, было очень трудно и непривычно. Мы смеялись, что как будто находимся на мангале. Настолько сложно было играть в такую ​​жару“, - отметил игрок.

Русин также поделился мнение о предстоящей игре против луганской Зари.

“Нам необходимо выигрывать - и все. Нужно хорошо сыграть, чтобы одержать победу. Больше не ожидаю ничего. Что касается сильных сторон Зари, то они здорово выходят в атаку, хорошо контролируют мяч и прессингуют, и у этой команды хороший тренер.

По поводу Зари тренерский штаб у меня не спрашивал, возможно, еще спросят. А если забью в ворота Зари, то праздновать гол не буду“, - рассказал Русин пресс-службе “бело-синих“.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Александрия.

Поделись:
Теги: Назарий Русин, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: fcdynamo.kiev.ua

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  08.06.2020, 16:40
Оценка:  0
гость
У Зари не выиграете. Мангала не будет. Будет - доктор сказал в морг, значит в морг.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь