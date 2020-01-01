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Карпаты и Александрия заинтересованы в аренде Шведа

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Окончательное решение за тренером Селтика.
Марьян Швед
Марьян Швед
upl.ua

Вингер сборной Украины и шотландского Селтика Марьян Швед может вернуться в Украину, об этом сообщает The Scottish Sun.

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По информации источника, в услугах Шведа заинтересованы Александрия и львовские Карпаты, за которых ранее уже выступал игрок. Команды готовы арендовать футболиста у шотландского клуба.

Отмечается, что Швед не хочет переходить в Александрию и готов рассмотреть вариант с возвращением в Карпаты. Однако окончательное решение должен принять главный тренер Селтика Нил Леннон - отпускать в аренду полузащитника или нет.

В текущем сезоне Швед провел всего три матча за Селтик, в которых отметился одним голом.

Ранее тренер шотландского клуба заявил, что игроки команды взяли украинца под свое крыло.

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Теги: Марьян Швед, Селтик, Карпаты, Александрия, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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