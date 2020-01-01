Суркис: Вины Беседина в дисквалификации нет, теперь он будет аккуратнее

Функционер детально изучил cкандальную ситуацию вокруг игрока.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с дисквалификацией нападающего Артема Беседина из-за допинга.

“Мы считаем, что это минимальный срок. Хотя я глубоко разобрался в этом процессе, вины Беседина не было никакой.

Мы с ним говорили не один раз. Вот коронавирус пошел, можно сказать, ему на пользу. Что перенесли Евро-2020 на следующий сезон. Осталось немного подождать, полгода, и я думаю, что он будет в строю.

Артем многое переосмыслит, будет аккуратнее. Потому что естественно каждый несет ответственность за те действия, которые мы делаем. Он не маленький мальчик, даже если принял таблетку, то должен был внимательно посмотреть.

Но то, что нет его вины, я в этом уверен на 200%. Поэтому и такое минимальное было наказание. Он доказал, лично присутствуя в УЕФА с юристами, что его вины нет. Но он не мог уйти полностью от ответственности“, - отметил Суркис в эфире программы Профутбол.

Ранее Артем Беседин раскрыл детали проваленной допинг-пробы.